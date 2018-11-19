Жителя Чувашии, который залез в дом к соседке-пенсионерке и изнасиловал ее, приговорен к более 3,5 годам колонии
Мужчина угрожал своей жертве поджогом дома и убийством
Фото: Олег ЛУГОВОЙ
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Незаконное проникновение в жилище и изнасилование – в этом был признан виновным 47-летний житель Алатырского района.
В ночь на 30 июля он по пьяни залез в дом своей 65-летней соседке. Там, угрожая поджогом дома и убийством, мужчина изнасиловал хозяйку. После, испугавшись криков пенсионерки, осужденный поспешил скрыться. Однако вскоре был задержан полицейскими.
- В итоге суд приговорил мужчину к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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