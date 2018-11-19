2018-11-19T12:05:34+03:00
Экономика

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

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С 19 ноября ВТБ отменяет обязательное предоставление документов для рефинансирования кредитов сторонних банков.

Теперь при оформлении сделки реквизиты для перечисления средств в погашение задолженности клиент может предоставить сотруднику банка лично или самостоятельно внести реквизиты в онлайн-заявке без подтверждающих документов. Остальные условия в рамках данной услуги не изменились.

Для всех заемщиков ВТБ рефинансирование доступно по ставке от 10,9% годовых. В рамках программы клиент может погасить до шести любых кредитов сторонних банков на общую сумму до 5 млн рублей без залога и поручителей. Срок кредита – до 7 лет.

- Мы решили упростить процедуру оформления рефинансирования, чтобы заемщикам было еще проще снизить ставку и ежемесячный платеж. Теперь получить кредит у нас можно в день обращения, не нужно тратить время на подготовку документов. Реквизиты для погашения можно легко уточнить в мобильном приложении или кол-центре банка, который выдал кредит, - отметил начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков.

Рефинансирование доступно для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения в ВТБ своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

Также ВТБ предоставляет возможность пользователям кредитных карт «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», снизить ставку по рефинансированию кредитов до 7,9% годовых.

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