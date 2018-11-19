Три района Казани 20 ноября останутся без света

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-19T11:52:10+03:00

Без света останутся как многоквартирные, так и частные дома. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, 20 ноября без света останутся житеи трех районов столицы Татарстана.

С 8.00 до 11.00 без света останутся дома Вахитовского района, расположенные по улицам Парижской Коммуны, 9 и Татарстан, 2, 8;

С 8.00 до 13.00 электричества не будет по улицам Ахтямова, 7, 18, Нариманова, 145, Сайдашева, 1, Сары Садыковой, 43, 45, 47, Габдуллы Тукая, 102, 106, 108, 110, 112;

С 10.00 до 13.00 свет отключат в домах № 43 и 47 по улице по адресам: ул.Сары Садыковой, 43, 47.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах частного сектора поселка Салмачи Приволжского района, расположенных по улицам 2-я Центральная, Акчарлак, Атнинская, Балачак, Береговая, Большая, Васильковая, Долгая, Заречная, Звездопадная, Камышлы, Красивая, Луговая, Новая, Пестречинская, Раздольный переулок, Раздольная, Сабантуй, Салмачинская, Тамчы, Тау Буе, Усердная, Центральная, Черноплодная.

Также с 9.00 до 17.00 свет отключат в домах частного сектора поселка Вознесенское Советского района по улицам 1-й Ноксинский переулок, 2-й Ноксинский переулок, 3-й Ноксинский переулок, 4-й Ноксинский переулок, Вязовая роща, Гали Динмухаметова, Дубравная, Заречная, Зарничная, Луговая, Дмитрия Менделеева, Наклонная, Обновления, Осиновая, Профсоюзная, Солнечная, Спортивная, Таныш, Туманная,Туры, Цветочная, Центральная;

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в поселка Константиновка по улицам Заречная, 1а, 3б, Интернациональная, 5а, 9в, 11,11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 43а, также света не будет в домах на улицах: Березовая, Водоканал, Садовая, Овощевод, Хансувар.

В это же время, с 9.00 до 18.00 свет отключат в домах поселка Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучиста, Пейзажная.

Также света не будет в домах частного сектора поселка Радужный Советского района по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.