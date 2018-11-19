Из Казани в Чистополь вновь будут ходить микроавтобусы

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-19T11:22:32+03:00

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Автобусные рейсы из Казани в Чистополь вновь появились в расписании автовокзала "Южный". Так, маршрут будет регулярным. Рейсы стартуют уже с 21 ноября.

Автобусы будут курсировать ежедневно. Всего запланировано по четыре рейса в сутки. С автовокзала "Южный" автобус будет отправляться в 8.15, 10.00, 13.30, 14.55, из Чистополя – в 10.20, 12.20, 15.20, 17.05. На маршруте будут задействованы 19-местные микроавтобусы.

- Продажа билетов будет производиться на льготных условиях, - сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.