2018-11-19T11:22:32+03:00
Общество

Из Казани в Чистополь вновь будут ходить микроавтобусы

Рейсы с автовокзала "Южный" будут ежедневными
Владимир КРУПСКИЙ
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На маршруте будут задействованы 19-местные микроавтобусы.На маршруте будут задействованы 19-местные микроавтобусы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Автобусные рейсы из Казани в Чистополь вновь появились в расписании автовокзала "Южный". Так, маршрут будет регулярным. Рейсы стартуют уже с 21 ноября.

Автобусы будут курсировать ежедневно. Всего запланировано по четыре рейса в сутки. С автовокзала "Южный" автобус будет отправляться в 8.15, 10.00, 13.30, 14.55, из Чистополя – в 10.20, 12.20, 15.20, 17.05. На маршруте будут задействованы 19-местные микроавтобусы.

- Продажа билетов будет производиться на льготных условиях, - сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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