2018-11-19T11:16:09+03:00
Спорт

Спасибо, легенда! Звезда "Рубина" Гекдениз Карадениз покинул Казань

Футболист, завершивший карьеру весной, решил вместе с семьей уехать из Татарстана
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Бывший футболист "Рубина", один из любимцев казанских болельщиков, Гекдениз Карадениз, принял решение вместе со своей семьей покинуть Татарстан. Семья турецкого игрока покинула Казань накануне. Об этом сам Гекдениз написал в инстаграме.

- Вот и подошли к концу 11 лет нашего проживания в Казани, здесь у нас было огромное количество замечательных и счастливых дней. Всем и каждому большое спасибо. Мы будем очень скучать, - написал футболист.

Гекдениз Карадениз перешел в "Рубин" в 2008 году. Вместе с казанской командой он дважды выигрывал чемпионат России, побеждал в Кубке и суперкубке (два раза) страны. Всего за 10 лет в команде он провел более 300 матчей.

- "Спасибо, легенда!", - написал один из фанатов "Рубина" футболисту в инстаграме.

К нему присоединились и другие фанаты казанской команды.

- Удачи вам в дальнейшем! Вы лучшие!

- Ждём ваших детей в Рубине!

- Как грустно всё это...Очень ждём Гекдениза обратно, уже в качестве тренера!!!

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