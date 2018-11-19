Спасибо, легенда! Звезда "Рубина" Гекдениз Карадениз покинул Казань
Бывший футболист "Рубина", один из любимцев казанских болельщиков, Гекдениз Карадениз, принял решение вместе со своей семьей покинуть Татарстан. Семья турецкого игрока покинула Казань накануне. Об этом сам Гекдениз написал в инстаграме.
- Вот и подошли к концу 11 лет нашего проживания в Казани, здесь у нас было огромное количество замечательных и счастливых дней. Всем и каждому большое спасибо. Мы будем очень скучать, - написал футболист.
Гекдениз Карадениз перешел в "Рубин" в 2008 году. Вместе с казанской командой он дважды выигрывал чемпионат России, побеждал в Кубке и суперкубке (два раза) страны. Всего за 10 лет в команде он провел более 300 матчей.
- "Спасибо, легенда!", - написал один из фанатов "Рубина" футболисту в инстаграме.
К нему присоединились и другие фанаты казанской команды.
- Удачи вам в дальнейшем! Вы лучшие!
- Ждём ваших детей в Рубине!
- Как грустно всё это...Очень ждём Гекдениза обратно, уже в качестве тренера!!!