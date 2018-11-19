В Казани автобус насмерть сбил женщину
По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
ДТП случилось на пересечении улиц Ибрагимова и ВолгоградскаяФото: Алина НИЗАМОВА
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В воскресенье, 18 ноября, примерно в 17 часов автобус, ездящий по маршруту №29, совершил наезд на пешехода.
Известно, что ДТП случилось на пересечении улиц Ибрагимова и Волгоградская. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход скончалась.
Отметим, что это не первый подобный случай в Казани в ноябре. Так, 2 ноября на улице Бутлерова автобус все того же маршрута сбил пешехода, которая после умерла в машине "скорой помощи".
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