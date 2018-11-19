2018-11-19T10:57:05+03:00
Происшествия

В Казани автобус насмерть сбил женщину

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
ДТП случилось на пересечении улиц Ибрагимова и ВолгоградскаяДТП случилось на пересечении улиц Ибрагимова и ВолгоградскаяФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 18 ноября, примерно в 17 часов автобус, ездящий по маршруту №29, совершил наезд на пешехода.

Известно, что ДТП случилось на пересечении улиц Ибрагимова и Волгоградская. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончалась.

Отметим, что это не первый подобный случай в Казани в ноябре. Так, 2 ноября на улице Бутлерова автобус все того же маршрута сбил пешехода, которая после умерла в машине "скорой помощи".

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержан кассир казанского офиса банка «Открытие», откуда похитили 230 миллионов рублей
Мэра Набережных Челнов наградили бескозыркой и тельняшкой от Черноморского флота
Миллион человек стали клиентами ВТБ Медицинское страхование в 2018 году
Более 60% студентов казанских вузов из других регионов России
Житель Чувашии, который пытался из ревности задушить возлюбленную, приговорен к 6,5 годам колонии
В Татарстане в квартире нашли тела трехлетней девочки и ее отца
Бюджет Татарстана на 2019 год принят с дефицитом более 4,1 миллиарда рублей
В Марий Эл в пожаре погибла отара овец и 50 куриц
В Казани за два дня на кастинг телешоу «Перезагрузка» пришло около 100 человек
ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов
Три района Казани 20 ноября останутся без света
Из Казани в Чистополь вновь будут ходить микроавтобусы
Спасибо, легенда! Звезда "Рубина" Гекдениз Карадениз покинул Казань
В Татарстане на пожарах погибло три человека, еще троих спасли
Певица Валерия выступит в Казани на гала-концерте фестиваля «Добрая волна-2019»
ВТБ в Ульяновской области в 1,5 раза увеличил объем кредитования населения
Из-за трагедии в Керчи в Татарстане хотят увеличить возраст для покупки оружия до 21 года
В Татарстане явка на допвыборы местных депутатов составила более 63%
За год в Казани для освещения улиц было установлено почти 3,5 тысяч светильников
В Чувашии в результате опрокидывания автомобиля погиб ребенок
В парке Победы Набережных Челнов появится новый аттракцион
19 ноября в Набережных Челнах временно отключат телевидение
В Казани состоялась конференция по воспитанию детей на родном языке
Синоптики предупредили об образовании гололеда на дорогах Татарстана
На трассе в Чувашии в ДТП пострадали 10 человек
В Нижнекамске состоялось открытие обновленного детского автогородка