В Казани автобус насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-19T10:57:05+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, примерно в 17 часов автобус, ездящий по маршруту №29, совершил наезд на пешехода.

Известно, что ДТП случилось на пересечении улиц Ибрагимова и Волгоградская. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончалась.

Отметим, что это не первый подобный случай в Казани в ноябре. Так, 2 ноября на улице Бутлерова автобус все того же маршрута сбил пешехода, которая после умерла в машине "скорой помощи".