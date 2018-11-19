В Татарстане на пожарах погибло три человека, еще троих спасли

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-19T10:47:52+03:00

В двух случаях, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожность при курении

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Первый пожар произошел ночью 18 ноября в Казани на улице Батыршина. Там горела квартира на четвертом этаже в доме №39.

Внутри пожарные обнаружили лежащее тело 54-летнего хозяина. Во время тушения с помощью специальных масок было спасено три человека, живущих сверху. В итоге площадь возгорания составила 20 кв метров. От огня пострадали мебель и вещи.

Тем же утром в селе Соболевское Верхнеуслонского района на улице Береговая загорелся частный дом. Когда прибыли пожарные, полыхал не только дом, но и надворные постройки. Часть кровли обрушилась. В итоге огонь уничтожил жилое здание. После тушения внутри был обнаружен труп 65-летнего хозяина.

В обоих случаях предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении, сообщает МЧС Татарстана.

Третий пожар произошел этой ночью в Казани. Горел частный дом на улице Вересаева. Площадь горения 4 кв метра. Погибла хозяйка одной из квартир. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.