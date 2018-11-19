2018-11-19T10:16:44+03:00
Звезды

Певица Валерия выступит в Казани на гала-концерте фестиваля «Добрая волна-2019»

Также вместе с детьми на сцену выйдут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дина Гарипова
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из личного архиваФото: Из личного архива
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19 ноября на традиционном совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани глава городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов сообщил, что на предстоящем гала-концерте всероссийского фестиваля «Добрая волна-2019» в столице Татарстана выступит певица Валерия.

Напомним, 30 ноября в КРК «Пирамида» вместе с детьми на сцене выступят также Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дина Гарипова. Кроме того, по словам Фаизова, ожидается участие еще одной звезды эстрады.

Напомним, участниками всероссийского фестиваля «Добрая волна-2019» стали дети инвалиды, а также их многодетных и малоимущих семей. Отборочные туры стартовали еще 6 июня. В итоге они прошли в девяти городах, было определено 130 участников. Они выступают в трех направлениях: музыка, хореография и сценическое искусство

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