2018-11-19T09:50:19+03:00
Экономика

ВТБ в Ульяновской области в 1,5 раза увеличил объем кредитования населения

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За девять месяцев 2018 года банк ВТБ выдал населению Ульяновской области кредитов на сумму 5,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов физлиц банка увеличился с начала года на 26% и 1 октября 2018 года достиг 13 млрд рублей.

В структуре портфеля более половины кредитов приходится на долю ипотеки – 6,5 млрд рублей. За отчетный период банк выдал более двух тысяч жилищных кредитов на сумму 2 млрд рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель кредитов наличными на 1 октября 2018 года достиг 5 млрд рублей. Объем выдач по данному направлению по итогам девяти месяцев составил 2,7 млрд рублей, что на 60% превышает показатель за январь-сентябрь прошлого года.

Положительная динамика наблюдалась и в сфере автокредитования. За девять месяцев на покупку автомобилей ВТБ выдал кредитов на общую сумму 412 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9%. Портфель автокредитов по состоянию на 1 октября составил порядка 770 млн рублей (рост с начала года - 7%).

Итоги девяти месяцев показали высокий рост клиентской базы по зарплатным проектам. С начала года банк выдал 11 379 зарплатных карт – на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Игорь Костюник, руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в Ульяновской области:

«Итоги девяти месяцев демонстрируют устойчивый рост розничного бизнеса банка в регионе, причем не только в сегменте кредитования. Положительная динамика наблюдается и в отношении спроса на сберегательные продукты. Все чаще ульяновцы выбирают ВТБ для сохранения и накопления своих денежных средств. Депозитный портфель физических лиц по итогам отчетного периода достиг 8,7 млрд руб., увеличившись с начала года на 33%».

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