2018-11-19T09:42:24+03:00
Общество

Из-за трагедии в Керчи в Татарстане хотят увеличить возраст для покупки оружия до 21 года

Госсовет республики рассмотрит этот законопроект 19 ноября
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас минимальный возраст для покупки оружия составляет 18 лет.Сейчас минимальный возраст для покупки оружия составляет 18 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этот понедельник, 19 ноября, состоится очередная сессия Госсовета Татарстана. Депутатам предстоит рассмотреть 21 вопрос. Среди которых и законопроект об увеличении минимального возраста для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Речь, в том числе, идет об огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии.

Сообщается, что увеличение минимального возраста связано с трагедией, произошедшей в Керченском колледже. Обсудить данный вопрос пригласят также представителей политических партий, которые не вошли в татарстанский парламент.

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