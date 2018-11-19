Из-за трагедии в Керчи в Татарстане хотят увеличить возраст для покупки оружия до 21 года
В этот понедельник, 19 ноября, состоится очередная сессия Госсовета Татарстана. Депутатам предстоит рассмотреть 21 вопрос. Среди которых и законопроект об увеличении минимального возраста для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Речь, в том числе, идет об огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии.
Сообщается, что увеличение минимального возраста связано с трагедией, произошедшей в Керченском колледже. Обсудить данный вопрос пригласят также представителей политических партий, которые не вошли в татарстанский парламент.
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