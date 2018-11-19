В Татарстане явка на допвыборы местных депутатов составила более 63%

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-19T09:30:08+03:00

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В Татарстане явка на дополнительные выборы местных депутатов составила 63,75% (523 558 человек), сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики. Отметим, что в регионе наравне с этим состоялся референдум по самообложению.

В ЦИК Татарстана также сообщают, что все прошло в штатном режиме. При этом шел активный мониторинг социальных сетей. Благодаря чему были выявлены сообщения о возможных нарушениях на трех избирательных участках в Лаишевском районе.

В частности, групповых посещений зафиксировано не было, бюллетени выдавались строго в соответствии со списками избирателей.

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