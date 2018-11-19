За год в Казани для освещения улиц было установлено почти 3,5 тысяч светильников

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-19T08:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Как подсчитали в мэрии Казани, с начала 2018 года в городе было установлено 3 479 новых светоточек. Это 188 километров сетей. Более 50% из них появились вдоль дорог микрорайона «Салават Купере» и от поселка Юдино до Ново-Юдино, а также в скверах на улицах Декабристов, Абсалямова, Карбышева, на бульваре Фучика, на набережной озера Кабан и в Горкинско-Ометьевском лесу.

Всего же за последние три года улицы города обзавелись 6,5 тысячами новыми светильниками. В итоге используется 81,9 тысяч светоточек на 2 628 километрах наружных сетей. Кроме того, в этом году уровень автоматизации в управлении освещением достиг 90%.

Также в столице Татарстана идет работа по замене ртутных лампа на светодиодные. Так, в Казани количество первых уменьшилось на 6 100 штук.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»