2018-11-19T08:58:27+03:00
Общество

За год в Казани для освещения улиц было установлено почти 3,5 тысяч светильников

Речь идет о сетях протяженностью 188 километрах
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Как подсчитали в мэрии Казани, с начала 2018 года в городе было установлено 3 479 новых светоточек. Это 188 километров сетей. Более 50% из них появились вдоль дорог микрорайона «Салават Купере» и от поселка Юдино до Ново-Юдино, а также в скверах на улицах Декабристов, Абсалямова, Карбышева, на бульваре Фучика, на набережной озера Кабан и в Горкинско-Ометьевском лесу.

Всего же за последние три года улицы города обзавелись 6,5 тысячами новыми светильниками. В итоге используется 81,9 тысяч светоточек на 2 628 километрах наружных сетей. Кроме того, в этом году уровень автоматизации в управлении освещением достиг 90%.

Также в столице Татарстана идет работа по замене ртутных лампа на светодиодные. Так, в Казани количество первых уменьшилось на 6 100 штук.

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