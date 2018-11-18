В Чувашии в результате опрокидывания автомобиля погиб ребенок
Его мать и ещё один пассажир машины получили травмы и были госпитализированы
Фото: ГИБДД Чувашии
Изменить размер текста:
В воскресенье, 18 ноября, на 9 километре автодороги «Волга» в Чувашии произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок. Подробности аварии пока выясняются. Известно лишь, что по каким-то причинам машина опрокинулась в кювет. В аварии также пострадали водитель (мать ребенка) и еще один пассажир.
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»