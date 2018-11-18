19 ноября в Набережных Челнах временно отключат телевидение

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-18T16:24:52+03:00

Его не будет с 8.00 до 16.00

Изменить размер текста: A A

Администрация Набережных Челнов заранее предупреждает горожан о временном отключении аналогового и цифрового телевещания. Его не будет в понедельник, 19 ноября с 8.00 до 16.00.

Причина подобных неудобств - проведение плановых ремонтно-профилактических работ на радиотелецентре города.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»