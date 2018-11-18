2018-11-18T16:24:52+03:00
Общество

19 ноября в Набережных Челнах временно отключат телевидение

Его не будет с 8.00 до 16.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Администрация Набережных Челнов заранее предупреждает горожан о временном отключении аналогового и цифрового телевещания. Его не будет в понедельник, 19 ноября с 8.00 до 16.00.

Причина подобных неудобств - проведение плановых ремонтно-профилактических работ на радиотелецентре города.

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