19 ноября в Набережных Челнах временно отключат телевидение
Его не будет с 8.00 до 16.00
Фото: pixabay.com
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Администрация Набережных Челнов заранее предупреждает горожан о временном отключении аналогового и цифрового телевещания. Его не будет в понедельник, 19 ноября с 8.00 до 16.00.
Причина подобных неудобств - проведение плановых ремонтно-профилактических работ на радиотелецентре города.
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