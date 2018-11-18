В парке Победы Набережных Челнов появится новый аттракцион
МУП "Парк культуры и отдыха" Набережных Челнов опубликовал на сайте госзакупок тендер на приобретение нового аттракциона для городского парка Победы. Им станет симулятор виртуальной реальности. На его покупку и установку уже выделено 950 тысяч рублей.
Согласно техническому заданию, аттракцион будет представлять собой полусферу на динамической платформе с несколькими креслами внутри. Помимо этого, он будет оборудован вентилятором для увеличения ощущений и джойстиками для управления. В комплекте с аттракционом также идут два специальных шлема и 15 игр различных жанров для детей и взрослых с бессрочной лицензией.
Симулятор виртуальной реальности должен появиться в парке не позднее 20 января следующего года.