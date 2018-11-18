В парке Победы Набережных Челнов появится новый аттракцион

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-18T17:26:54+03:00

На его покупку уже выделили 950 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

МУП "Парк культуры и отдыха" Набережных Челнов опубликовал на сайте госзакупок тендер на приобретение нового аттракциона для городского парка Победы. Им станет симулятор виртуальной реальности. На его покупку и установку уже выделено 950 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию, аттракцион будет представлять собой полусферу на динамической платформе с несколькими креслами внутри. Помимо этого, он будет оборудован вентилятором для увеличения ощущений и джойстиками для управления. В комплекте с аттракционом также идут два специальных шлема и 15 игр различных жанров для детей и взрослых с бессрочной лицензией.

Симулятор виртуальной реальности должен появиться в парке не позднее 20 января следующего года.