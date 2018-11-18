2018-11-18T14:17:37+03:00
Общество

Синоптики предупредили об образовании гололеда на дорогах Татарстана

Ночью с 18 на 19 ноября в республике ожидается снег, а после воздух прогреется до 2 градусов тепла
Алина ГАБДУЛИНА
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Гидрометцентр республики просит людей быть аккуратнее на улицах городовГидрометцентр республики просит людей быть аккуратнее на улицах городовФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Гидрометцентр Татарстана заранее предупреждает жителей республики о том, что в понедельник, 19 ноября, на дорогах ожидается гололед.

Его причиной станет резкое изменение погоды. Так, ночью с 18 на 19 ноября на улице возможны осадки в виде снега, а температура воздуха опуститься до 5 градусов мороза. А днем в понедельник уже потеплеет - ожидается до 2 градусов со знаком плюс.

Быть аккуратными жителей Татарстана просят не только синоптики, но и сотрудники ГИБДД. Автомобилистам в такую погоду стоит снизить скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

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