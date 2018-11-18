На трассе в Чувашии в ДТП пострадали 10 человек
Ночью с 17 на 18 ноября в Чувашии произошла авария, в результате которой пострадали сразу 10 человек. ДТП произошло на трассе А151, там столкнулись Hyundai и кроссовер марки Nissan.
По предварительным данным, водитель корейской иномарки выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности такого маневра. Спустя пару секунд произошло лобовое столкновение с японским кроссовером.
На момент аварии в Hyundai помимо водителя находилось 4 пассажира, а в Nissan - 6. Десятерым из них потребовалась помощь медиков.
ГИДД Чувашии в очередной раз просит автовладельцев быть особо аккуратными за рулем в темное время суток.
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