2018-11-18T13:48:08+03:00
Происшествия

На трассе в Чувашии в ДТП пострадали 10 человек

По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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Ночью с 17 на 18 ноября в Чувашии произошла авария, в результате которой пострадали сразу 10 человек. ДТП произошло на трассе А151, там столкнулись Hyundai и кроссовер марки Nissan.

По предварительным данным, водитель корейской иномарки выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности такого маневра. Спустя пару секунд произошло лобовое столкновение с японским кроссовером.

На момент аварии в Hyundai помимо водителя находилось 4 пассажира, а в Nissan - 6. Десятерым из них потребовалась помощь медиков.

ГИДД Чувашии в очередной раз просит автовладельцев быть особо аккуратными за рулем в темное время суток.

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