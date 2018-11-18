В Казани состоялась конференция по воспитанию детей на родном языке

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-18T15:14:17+03:00

В ней приняли участие порядка 300 человек со всего Татарстана

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В воскресенье, 18 ноября, в Казани состоялась межрегиональная конференция "Воспитание ребенка на родном языке в новых реалиях". Ее организаторами выступило сообщество татароязычных родителей города. Главной целью мероприятия стало обсуждение актуальных проблем обучения ребенка татарскому языку в настоящее время.

В ходе встречи порядка 300 человек со всего Татарстана делились своим опытом воспитания детей в билингвальной обстановке и высказывали свои идеи сохранения родного языка. Помимо этого участники конференции поговорили о здоровом образе жизни и правильном питании.