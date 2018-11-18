2018-11-18T13:12:56+03:00
Общество

В Нижнекамске состоялось открытие обновленного детского автогородка

Теперь его территория похожа на улицы Амстердама [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: официальный сайт НижнекамскаФото: официальный сайт Нижнекамска
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В Нижнекамске после реконструкции вновь заработал детский автогородок "VELIKI". В субботу, 17 ноября, состоялось его торжественное открытие. Теперь это не просто образовательная площадка для детей, а современное и комфортное место семейного отдыха.

Фото: официальный сайт Нижнекамска

Фото: официальный сайт Нижнекамска

Территория обновленного парка похожа на улицы Амстердама. Так, здесь имеются инсталляции домов в средневековом европейском стиле и сказочный мост, соединяющий две части территории. Помимо этого в автогородке появилось множество улиц, каждая из которых получила свое названия. Одна из них, например, носит имя прежнего руководителя парка Марины Закировой.

Фото: официальный сайт Нижнекамска

Фото: официальный сайт Нижнекамска

В скором времени на территории привокзальной площади автогородка появится пункт проката самокатов и велосипедов.

Известно, что автогородок в Нижнекамске был создан еще в 1986 году. 32 года здесь обучали детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах.

Фото: официальный сайт Нижнекамска

Фото: официальный сайт Нижнекамска

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