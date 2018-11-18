2018-11-18T12:16:33+03:00
Общество

В Татарстане почти две недели не могут найти мужчину

В последний раз Марата Гарипова видели в Зеленодольске
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Зеленодольске уже 13 дней ищут 51-летнего Марата Фаатовича Гарипова. В последний раз родные видели его 5 ноября текущего года.

Мужчина ростом около 167 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, на рукавах и груди которой имеется красно-белая полоса, серо-бежевую толстовку, синие джинсы, черные мужские полусапоги и темную фетровую кепку.

Всех, кто имеет информацию о возможном местоположении Марата Гарипова, просим позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или непосредственно по номеру 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани состоялась конференция по воспитанию детей на родном языке
Синоптики предупредили об образовании гололеда на дорогах Татарстана
На трассе в Чувашии в ДТП пострадали 10 человек
В Нижнекамске состоялось открытие обновленного детского автогородка
В Казани скончался начальник спасательного отряда
В Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов
В Казани сотрудники Госавтоинспекции провели памятную акцию
В Казани пройдет международный фестиваль "Фортепиано без границ"
В Чувашии в бассейне утонул девятилетний мальчик
В Татарстане отмечен рост производства мяса скота и птицы
В Татарстане иномарка на скорости вылетела в кювет, погибли две женщины
В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Ральф против интернета"
В Казани мужчину спасли после прогулки по льду
В казанском аэропорту прошел траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы «Боинг-737»
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Вдовы"
Под наркотиками жительница Чебоксар избила троих полицейских
В 2019 году в Казани откроется Генконсульство Узбекистана
В Татарстане водителя осудили за подставное ДТП, за которое он получил страховку 222 тысяч рублей
В Татарстане пенсионера, насмерть забившего молотком жену, приговорили к 7,5 годам колонии
В Чебоксарах "скорая" попала в ДТП с двумя легковушками
К концу столетия в Татарстане прогнозируется потепление на 6-8 градусов
В Чувашии из общежития пытались выселить мужа сотрудницы племптицезавода
В Татарстане земельные участки получили более 32,2 тысяч многодетных семей