В Татарстане почти две недели не могут найти мужчину
В последний раз Марата Гарипова видели в Зеленодольске
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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В Зеленодольске уже 13 дней ищут 51-летнего Марата Фаатовича Гарипова. В последний раз родные видели его 5 ноября текущего года.
Мужчина ростом около 167 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, на рукавах и груди которой имеется красно-белая полоса, серо-бежевую толстовку, синие джинсы, черные мужские полусапоги и темную фетровую кепку.
Всех, кто имеет информацию о возможном местоположении Марата Гарипова, просим позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или непосредственно по номеру 112.