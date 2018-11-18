В Казани скончался начальник спасательного отряда

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-18T11:29:04+03:00

За годы своей работы Петр Усенко смог помочь десяткам человек

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В субботу, 17 ноября, в Казани после продолжительной болезни скончался начальник зонального поисково-спасательного отряда №2 Поисково-спасательной службы республики при МЧС Татарстана Петр Усенко.

За годы своей работы Петр помог десяткам человек. Так, например, в 2002 году он вытащил из-под завалов обрушившегося общежития 8-летнего мальчика. В результате этой операции мужчина получил перелом. Он спас ребенка ценой собственного здоровья.

Утром в воскресенье, 8 ноября, состоялся траурный митинг памяти спасателя у его дома по улице Горьковское шоссе. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Петру был 41 год. Известно, что у мужчины осталась жена и двое детей.