В Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов
Помимо этого в 844 поселениях 43 районов проходят референдумы по самообложению
Пункты голосования будут работать 18 ноября с семи утра до восьми вечераФото: Александр СИДОРЕНКО
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В воскресенье, 18 ноября, в Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и местные референдумы по самообложению.
Так, дополнительные выборы депутатов идут в Атнинском, Агрызском, Сарамановском и Зеленодольском районах. Референдумы, в свою очередь, проходят в 844 поселения 43 районов республики.
Отметим, что пункты голосования будут работать с семи утра до восьми вечера.