СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-18T09:55:53+03:00

Пункты голосования будут работать 18 ноября с семи утра до восьми вечера Фото: Александр СИДОРЕНКО

Помимо этого в 844 поселениях 43 районов проходят референдумы по самообложению

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В воскресенье, 18 ноября, в Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и местные референдумы по самообложению.

Так, дополнительные выборы депутатов идут в Атнинском, Агрызском, Сарамановском и Зеленодольском районах. Референдумы, в свою очередь, проходят в 844 поселения 43 районов республики.

Отметим, что пункты голосования будут работать с семи утра до восьми вечера.