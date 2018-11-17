2018-11-17T17:06:52+03:00
Общество

В Казани сотрудники Госавтоинспекции провели памятную акцию

Мероприятие состоялось в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП
Лика ИСАЕВА
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Во время мероприятияВо время мероприятия
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Социальную акцию "День безопасности дорожного движения" провели для учащихся школы № 64 Московского района столицы Татарстана. Выбор проведения места акции не случаен - 11 сентября на проспекте Ибрагимова был сбита ученица этой школы. Девочка и ее мать, переходившие дорогу по "зебре", погибли.

В зале собрались ученики старших классов и педагоги. Перед ними выступил начальник Кировского и Московского райотдела Госавтоинспекции Казани Рафаэль Сагдиев. Он рассказал историю возникновения памятной даты, ситуацию с аварийностью в современных мегаполисах, в том числе и в Казани.

После беседы школьникам был показан тематический фильм "Душа пешехода", снятый на улицах и дорогах Казани. Почему пешеходы нарушают правила безопасности на дороге, что такое свобода выбора и ответственность за свои поступки – попытались ответить создатели фильма.

В память о девочке была объявлена минута молчания. Потом все участники «Дня безопасности дорожного движения» вышли во двор школы и выпустили в небо белые шары.

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