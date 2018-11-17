В Казани пройдет международный фестиваль "Фортепиано без границ"

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-17T16:05:13+03:00

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Любителей классической музики и настоящих меломанов ждет встреча с участниками Международного фестиваля "Фортепиано без границ". О начале праздника сообщает Казанская консерватория. Первый концерт состоится 20 ноября в 18.30 в Государственном Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева.

В нем примут участие пианисты разных поколений, от юных дарований до признанных мастеров. Всех слушателей и зрителей ждет музыка всевозможных стилей и эпох, безграничные исполнительские возможности. Это главные составляющие уникального проекта. Фестиваль будет проходить на протяжении всего сезона. Ярким открытием фестиваля станет концерт с участием молодых звезд фортепианного искусства Евы Геворгян (Москва, Россия) и Алекса Канторова (Париж, Франция).