2018-11-17T14:52:03+03:00
Экономика

В Татарстане отмечен рост производства мяса скота и птицы

Об этом на совещании в правительстве республики говорит министр сельского хозяйства
Лика ИСАЕВА
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Возросло поголовье крупного рогатого скотаВозросло поголовье крупного рогатого скотаФото: Из материалов пресс-службы
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В Кабинете министров республики прошло еженедельное совещение. Во время своего доклада о работе министерства сельского хозяйства Татарстана глава ведомства - Марат Ахметов, сообщил, что сельхозпроизводители республики с начала года нарастили производство мяса, молока и яиц. Все это произошло несмотря на сокращение доходов хозяйств из-за низких закупочных цен.

Ахметов отметил, что выращено скота и птицы 395 тысяч тонн, что составляет 102% к уровню прошло года.

- Надоено 1,5 миллионов тонн молока, - рассказывал глава минсельхоза. - В республике произвели 1,1 миллиардов яиц, в том числе в сельхозформированиях — 879 миллионов штук. Оказолось, что это 120% к уровню прошло года!

Также Марат Ахметов упомянул, что на 1 ноября в Татарстане имеется более 1 миллионов голов крупного рогатого скота, среди их - 351 тысячи голов коров.

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