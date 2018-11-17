2018-11-17T13:57:48+03:00
Происшествия

В Татарстане иномарка на скорости вылетела в кювет, погибли две женщины

В больницу попали водитель и два пассажира, в том числе подросток
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием иномарки KIA Ceed произошла 17 ноября в 9.35 на 87 километре автодороги "Казань-Малмыж". 24-летний водитель иномарки, житель Балтасинского района республики, двигался с нарушениями правил дорожного движения - на большой скорости, он не справился с управлением и вылетел во встречный овраг.

Легковушка на скорости вылетела в овраг на встречной полосе Фото: Из материалов пресс-службы

Легковушка на скорости вылетела в овраг на встречной полосеФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

В результате ДТП на месте погибли две женщины - 27-летняя и 20-летняя.

Все, кто находился в салоне, получили травмы, двое погибли Фото: Из материалов пресс-службы

Все, кто находился в салоне, получили травмы, двое погиблиФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Водитель и два его пассажира - 27-летний мужчина и 15-летний подросток, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

- настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту смертельной аварии проводится проверка, по результатам которой будет установлены причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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