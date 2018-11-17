В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Ральф против интернета"

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-17T13:17:00+03:00

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Жителям Казани повезло: уже 21 ноября они смогут посетить предпремьерный показ семейного мультфильма "Ральф". Премьера веселой ленты о приключениях Ральфа и Ванилопы фон Кекс в России состоится только 22 ноября, в четверг.

На этот раз Ральф и Ванилопа покинут пределы зала игровых автоматов. Они поспешат влиться в интеренет, отправятся покорять его бескрайние просторы. Этот чудесный мир может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы

Спустя шесть лет после событий первого фильма, сюжет второго фильма повествует о приключениях Ральфа в пространстве интернета, когда Wi-Fi роутер подключается к сетевому фильтру, в который подключены все игровые автоматы.