В Казани мужчину спасли после прогулки по льду
Пострадавший получил переохлаждение
Мужчина получил переохлаждение во время вынужденного купанияФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в столице Татарстана в пятницу, 16 ноября. В 13.39 спасателям позвонили очевидцы, которые сообщили, что на реке Казанка возле Кремлевской набережной тонет мужчина.
На место незамедлительно прибыли спасатели, сообщили в МЧС Татарстана. Мужчину, барахтавшегося в ледяной воде, подняли и передали на берег. Там его отогрели, передали медикам.
23-летнему молодому человеку пришлось провести в воде несколько минут, и он получил переохлождение организма.
По какой причине он отправился гулять по тонкому неокрепшему льду, выясняют сотрудники полиции.
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