В Казани мужчину спасли после прогулки по льду

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-17T11:53:46+03:00

Мужчина получил переохлаждение во время вынужденного купания Фото: Из материалов пресс-службы

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ЧП произошло в столице Татарстана в пятницу, 16 ноября. В 13.39 спасателям позвонили очевидцы, которые сообщили, что на реке Казанка возле Кремлевской набережной тонет мужчина.

На место незамедлительно прибыли спасатели, сообщили в МЧС Татарстана. Мужчину, барахтавшегося в ледяной воде, подняли и передали на берег. Там его отогрели, передали медикам.

23-летнему молодому человеку пришлось провести в воде несколько минут, и он получил переохлождение организма.

По какой причине он отправился гулять по тонкому неокрепшему льду, выясняют сотрудники полиции.