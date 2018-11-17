В казанском аэропорту прошел траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы «Боинг-737»

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-17T10:37:34+03:00

17 ноября 2013 года в результате падения самолета погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа

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В международном аэропорту "Казань" прошел траурный митинг. Он состоялся в память о тех, кто погиб во время авиакатастрофы - 17 ноября 2013 года при заходе на посадку разбился "Боинг-737". На его борту было 44 пассажира и шесть членов экипажа.

В митинге принимали участие не только представители власти и главы министерств и ведомств, но и родные и близкие погибших.

Состоялось печальное меропритие на территории мемориального комплекса аэропорта.

После того, как участники митинга вспомнили всех погибших по именам, объявили минуту молчания.

Напомним, пять лет назад во время захода на посадку ушел на второй круг "Боинг-737", следовавший рейсом U9-363 по маршруту "Москва – Казань". В 2014 году редакция "КП-Казань" вернула родственникам одной из погибших пассажирок - врача Ольги Морозовой, флешку. Ее искореженные останки уже после разбора места происшествия обнаружил на своих сапогах один из спасателей.