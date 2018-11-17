В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Вдовы"

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-17T10:00:02+03:00

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Предпремьерный показ криминальной драмы "Вдовы" пройдет 21 ноября, в средау, в 19.00.

Это история о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.

Нова картина режиссёра Стива Маккуина обещает насыщенную престрелками, крутыми поворотами и непредсказуемым финалом карттину, продюсерами которой стали Иэн Каннинг, Стив Маккуин и Эмиль Шерман. Автором сценария выступили Гиллиан Флинн, Стив Маккуин, Линда Ла Планте. В ленте зрителя ждет особый актерский состав: Элизабет Дебики, Дэниэл Калуя, Лиам Нисон, Мишель Родригес, Колин Фаррелл, Роберт Дювалл, Виола Дэвис, Гаррет Диллахант, Андре Холланд, Мануэль Рульфо.