В Казани за два дня на кастинг телешоу «Перезагрузка» пришло около 100 человек

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-19T12:24:20+03:00

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В Казани прошел кастинг участников для шоу «Перезагрузка». За два дня сто человек побывали на кастинге. Жители столицы Татарстана, которые пройдут прослушивание смогут попасть на съемки в Москву.

В проекте с участниками будут работать психологи, пластические хирурги, косметологи и психологи. Съемки длятся больше месяца. Все это время герои будет жить в Москве. Кроме женщин стать участниками телепроекта хотят и мужчины. Для прохождения катстинга нужно было рассказать о себе, что вы хотите поменять в своей жизни и сможете ли полтора месяца выделить на съемкам программы.

Герои необходимы самые разные, но приоритет отдается участникам в возрасте от 18 до 35 лет.

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