В 2019 году в Казани откроется Генконсульство Узбекистана
О том что в 2019 году в столице Татарстана появится Генконсульство Узбекистана сообщил генконсул страны в Казани Фариддин Насриев. Он был назначен на эту должность в конце октября этого года.
Сегодня в Казани прошла презентация Узбекистана, как туристического маршрута. Координатор туристического проекта от посольства союзного государства Алишер Усманов поделился о ходе подготовки открытия с корреспондентом «КП-Казань»:
«Пока нет конкнретной даты. Началась подготовка к открытию, в ближайшее время будет определено место. Все происходит в короткие сроки. Например, об открытии Генконсульства в Екатеринбурге, я узнал всего за несколько дней.
Отметим, что еще в августе 2017 года Глава Правительства России Дмитрий Медведев рассмотрел предложение об открытии Генконсульства Узбекистана в Казани. Тогда властям Татарстана он рекомендовал выделить для этого служебное и жилое помещение.