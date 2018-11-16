В 2019 году в Казани откроется Генконсульство Узбекистана

СЕГОДНЯ 19:16 2018-11-16T19:17:00+03:00

Пока не известно на какой стадии находится открытие генконсульства Узбекистана в столице Татарстана Фото: Александр ЧЕРНОВ

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О том что в 2019 году в столице Татарстана появится Генконсульство Узбекистана сообщил генконсул страны в Казани Фариддин Насриев. Он был назначен на эту должность в конце октября этого года.

Сегодня в Казани прошла презентация Узбекистана, как туристического маршрута. Координатор туристического проекта от посольства союзного государства Алишер Усманов поделился о ходе подготовки открытия с корреспондентом «КП-Казань»:

«Пока нет конкнретной даты. Началась подготовка к открытию, в ближайшее время будет определено место. Все происходит в короткие сроки. Например, об открытии Генконсульства в Екатеринбурге, я узнал всего за несколько дней.

Отметим, что еще в августе 2017 года Глава Правительства России Дмитрий Медведев рассмотрел предложение об открытии Генконсульства Узбекистана в Казани. Тогда властям Татарстана он рекомендовал выделить для этого служебное и жилое помещение.