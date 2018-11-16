В Татарстане водителя осудили за подставное ДТП, за которое он получил страховку 222 тысяч рублей
23-летний житель Казани на своем автомобиле «Chevrolet Cruze» попал в аварию. Машина получила дорогостоящие повреждения. Случай в обход закона получить деньги на ремонт представились ему вечером 21 сентября этого года.
Дело в том, что парень снова стал участником ДТП. Так, на 26 километре дороги «Арск-Тюлячи» он столкнулся с другим авто. Его «Chevrolet Cruze» в этот раз пострадала незначительно.
Осужденный до приезда сотрудников ГИБДД переставил машину и инсценировал все так, что все имеющиеся повреждения были получены в результате наезда на препятствие.
Таким образом водитель смог получить страховку по ОСАГО на 222 тысяч рублей. Но вскоре афера была раскрыта, и казанец стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «покушение на мошенничество в сфере страхования».
- В суде житель Казани свою вину признал полностью. В итоге ему назначили наказание в виде штрафа 12 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.