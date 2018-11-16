В Татарстане пенсионера, насмерть забившего молотком жену, приговорили к 7,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:40 2018-11-16T18:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

72-летнего жителя поселка Круглое поле Тукаевского района Абдуллу Салахова суд признал виновным в убийстве собственной жены.

Днем 17 июля текущего года в своем доме пенсионер повздорил со своей супругой. В ходе этой ссоры мужчина не придумал ничего лучше, как схватить молоток и забить свою пассию на смерть. Удары сыпались как на голову женщины, так и на остальные части тела. В итоге она скончалась на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

- В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»