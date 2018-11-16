СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-16T18:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

К концу столетия в Татарстане прогнозируется потепление на 6-8 градусов. Об этом в Казани на межрегиональной научной конференции по приволжскому федеральному округу «Экология родного города» заявил эксперт КФУ Юрий Переведенцев.

Такие выводы он сделал исходя из того, что в 1820 году среднегодовая температура в Казани составляла чуть более 2 градусов, а сейчас - уже около 6 градусов. Особенно ярко потепление проявляется с 70-х годов прошлого века.

Сразу же профессор отметил, что этот факт не должен никого радовать.

- Казалось бы, хорошо, что климат идет в сторону потепления. Если задуматься, для России потепление - это благо. Однако от этих процессов начинаются природные катаклизмы, система становится климатически неустойчивой, - объяснил Переведенцев.

Также, по его словам, нынешняя зима ожидается среднестатистической. В целом же, в России среднегодовая температура на данный момент составляет 4,5 градуса ниже нуля.