Под наркотиками жительница Чебоксар избила троих полицейских

СЕГОДНЯ 19:25 2018-11-16T19:26:27+03:00

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Московский районный суд Чебоксар признал виновной местную жительницу, которая избила троих сотрудников полиции и еще одного публично оскорбила. Женщину обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Инцидент произошел 24 июля текущего года. В тот день двое полицейских приехали на вызов. Местный житель утверждал, что две женщины испортили его автомобиль. Тогда представители власти предложили гражданкам проехать в участок, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Только вот, когда женщин поместили в патрульный автомобиль, одна из них начала избивать полицейских: одного ударила по руке, а другому расцарапала голову. Помимо этого она укусила последнего за руку и левый бок. Уже в участке она ударила в живот третьего сотрудника полиции, а четвертого оскорбила.

Позже оказалось, что агрессивная женщина была в состоянии наркотического опьянения.