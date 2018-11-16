С 21 ноября казанский автовокзал «Южный» снова открывает автобусные рейсы в Чистополь

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-16T17:07:18+03:00

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В казанском автовокзале «Южный» возобновляют автобусные рейсы из Казани до Чистополя и обратно.

Перевозки начнутся с 21 ноября. Осуществляется они будут ежедневно. Итак, из столицы Татарстана автобус будет выходить в 8.15, 10.00, 13.30 и 14.55. Обратно - в 10.20, 12.20, 15.20 и 17.05.

При этом стоимость билетов выглядит довольно льготно - независимо от остановки всего 100 рублей.

Пассажиров будут перевозить 19-ти местные микроавтобусы.

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