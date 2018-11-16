"Я бы сам не выбрался": В Марий Эл рыбак спал мужчину, устроившего катание на коньках на тонком льду

СЕГОДНЯ 17:29 2018-11-16T17:30:10+03:00

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ЧП произошло в Йошкар-Оле на реке Малая Кокшага. Рыбак, устроившийся с удочкой возле понтонного моста в районе Ширяйково, увидел, что на тонкий лед вышли два молодых человека на коньках. "Фигуристы" катались до тех пор, пока один из них не провалился под лед.

На помощь ему пришел тот самый рыбак. Он сумел вытащить 19-летнего молодого человека в безопасное место. Затем на место приехали специалисты Марийской аварийно-спасательной службы.

Пострадавшего обогрели, дали сменную одежду и напоили чаем.

- Как только я провалился, сразу же попытался выбраться, но это у меня не получалось, так как лед в том месте оказался тонким и ломался под моим весом, - рассказал спасателям пострадавший. - Когда до брега оставалось чуть более 4 метров, лед подо мной перестал ломаться, но из-за того, что он очень скользкий выбраться не получалось. Силы покидали меня, руки и ноги начали неметь, была мысль, что я вот-вот уйду под воду. Очень испугался, если бы не помощь рыбака, не выбрался бы.