2018-11-16T17:35:29+03:00
Общество

В Татарстане земельные участки получили более 32,2 тысяч многодетных семей

Полностью обеспечены земельными участками Спасского и Черемшанского районов республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Данные представлены муниципальными образованиями республикиДанные представлены муниципальными образованиями республикиФото: Евгения ГУСЕВА
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Многодетным семьям Татарстана на сегодняшний день бесплатно предоставлено в общую долевую собственность свыше 32,2 тысяч земельных участков.

Согласно данным, представленным муниципальными образованиями республики, полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи Спасского и Черемшанского районов.

На 99% обеспечены - Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский районы.

В Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Заинском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Новошешминском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, Чистопольском, Ютазинском районах земли получили 90% многодетных семей.

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