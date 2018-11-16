В Татарстане земельные участки получили более 32,2 тысяч многодетных семей

СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-16T17:35:29+03:00

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Многодетным семьям Татарстана на сегодняшний день бесплатно предоставлено в общую долевую собственность свыше 32,2 тысяч земельных участков.

Согласно данным, представленным муниципальными образованиями республики, полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи Спасского и Черемшанского районов.

На 99% обеспечены - Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский районы.

В Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Заинском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Новошешминском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, Чистопольском, Ютазинском районах земли получили 90% многодетных семей.

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