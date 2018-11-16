В Чебоксарах "скорая" попала в ДТП с двумя легковушками

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-16T18:30:09+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

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Авария с участием спецавтомобиля "скорой помощи" и двух автомобилей марки "Шкода" произошли 16 ноября примерно в 13.50 на Марпосадском шоссе в Чебоксарах.

Как сообщили "КП-Казань" в УГИБДД МВД Чувашии, сотрудники "скорой" - два фельдшера и водитель, мчались на вызов. Требовалась помощь человеку, упавшему с высоты, и медики спешили на помощь.

На автомобиль медиков с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами не обратил внимание водитель серой "Шкоды". Он не уступил дорогу спецавтомобилю, произошло столкновение. После этого легковушку отбросило на "Шкоду" красного цвета.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась для двух пассажиров первой иномарки.

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