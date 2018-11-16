Постарадвшим вкладчикам "ТФБ-Финанс" могут выплатить 189 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-16T15:42:41+03:00

Выплатить каждому из них по 500 тысяч рублей предложил республиканский фонд поддержки Фото: Анна КОЛПАКОВА

Инициативу поддержали члены комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам

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387 потрадавших вкладчиков "ТФБ-Финанс" могут получить по 500 тысяч рублей каждый. Речь идет о тех людях, которых отказались признавать вкладчиками банка. Выплатить им порядка 189 миллионов рублей предложил исполняющий обязанности главы республиканского фонда поддержки Рустем Ибрагимов

Члены комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам во время очередного своего совещания данную инициативу поддержали.

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