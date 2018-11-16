2018-11-16T15:57:37+03:00
Общество

22 ноября ряд домов в Вахитовском районе Казани оставят без воды

Ее отключат почти на целые сутки
Олег ЛУГОВОЙ
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Воды не будет с 9.00 22 ноября до 6.00 23 ноября.Воды не будет с 9.00 22 ноября до 6.00 23 ноября.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В грядущий четверг, 22 ноября, из-за ремонта на сетях в ряде домов Вахитовского района столицы Татарстана отключат воду. Причем почти на целые сутки.

Так, с 9.00 22 ноября до 6.00 23 ноября краны пересохнут у жильцов домов по адресам: улица Габдуллы Тукая, 14, 14а, 16, 16А, 18, 20а, 21, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 34а, 36, 37/20, 38, 40/2, улица Парижской Коммуны, 18, 18а, 20/37, 22/40, улица Московская, 64а, 66а, 66б, а также в домах на улице Худякова.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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