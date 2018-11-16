В Казани столкнулись трамвай и автобус: один человек пострадал

СЕГОДНЯ 14:58 2018-11-16T14:58:40+03:00

Общественный транспорт на колесах от удара отбросило на припаркованные машины

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Очередной ДТП с участием общественного транспорта произошло в столице Татарстана. На улице Халитова столкнулись трамвай и автобус.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором на момент столкновения находились пассажиры, не пропустил трамвай. После столкновения автобус отбросило на припаркованные у дороги две легковушки.

"Скорую" пришлось вызывать для девушки-пассажирки автобуса.

- Авария произошла в 13.34, - сообщили "КП-Казань" в пресс-службе Госавтоинспекции города. - Причины ДТП выясняют сотрудники полиции. Какие травмы получила пассажирка, также выясняется.

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