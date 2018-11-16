В Казани столкнулись трамвай и автобус: один человек пострадал
Очередной ДТП с участием общественного транспорта произошло в столице Татарстана. На улице Халитова столкнулись трамвай и автобус.
По предварительным данным, водитель автобуса, в котором на момент столкновения находились пассажиры, не пропустил трамвай. После столкновения автобус отбросило на припаркованные у дороги две легковушки.
"Скорую" пришлось вызывать для девушки-пассажирки автобуса.
- Авария произошла в 13.34, - сообщили "КП-Казань" в пресс-службе Госавтоинспекции города. - Причины ДТП выясняют сотрудники полиции. Какие травмы получила пассажирка, также выясняется.
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