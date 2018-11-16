2018-11-16T17:54:51+03:00
Общество

В Чувашии из общежития пытались выселить мужа сотрудницы племптицезавода

Права семьи защитили сотрудники прокуратуры Канашского района
Лика ИСАЕВА
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Верховный суд Чувашии удовлетворил апелляцию прокуратуры.Верховный суд Чувашии удовлетворил апелляцию прокуратуры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Племенного птицеводческого завода «Канашский» через суд попыталась выселить мужчину, проживающего на территории общежития предприятия. В иске указали, что комнату, где уже несколько лет он проживал вместе с женой и детьми, выдавали не ему, а супруге еще в 1995 году. Сам мужчина на предприятии не работает, а, следовательно, все постороние не имеет права пользоваться общежитием.

Канашский районный суд эти требования поддержал частично, постановив выселить только мужа работница племптицезавода. Но за права семьи вступились в надзорном органе.

- Прокурор дал заключение об отсутствии оснований для выселения, поскольку между сторонами сложились фактические жилищные отношения, граждане приобрели право пользования комнатой и не подлежали выселению без предоставления другого жилого помещения, - сообщили в надзорном ведомстве Чувашии.

Но с решением суда не согласился прокурор. В итоге в Верховном суде Чувашии постановили оснований для выселения не имелось.

Но с решением районного суда не согласился Канашский межрайонный прокурор. Новое рассмотрение в Верховном суде республики постановило: так как гражданин вселился в комнату в качестве члена семьи нанимателя, то он приобрел равное с ней право пользования комнатой, требований о выселении она не заявляла. Соответственно оснований для выселения не имелось, и с доводами прокурора суд апелляционной инстанции согласился.

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