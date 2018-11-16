В Татарстане за порчу земли на сумму свыше 9 миллионов рублей возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-16T14:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ютазинском районе Татарстана была обнаружена нелегальная свалка. Согласно результатам проверки инспекторов Минэкологии Татарстана и местной прокуратуры было установлено, что туда сбрасывали нефтешлам, битумизированные нефтесодержащие отходов и металлические емкости. В итоге была загрязнена почва на площади 3 096 квадратных метров. Как подсчитали, сумма нанесенного природе ущерба превысила 9 миллионов рублей.

- По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде», - сообщили в Минэкологии Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»