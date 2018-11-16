В Чувашии на трассе М-7 на "зебре" под колесами иномарки погибла женщина

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-16T15:16:52+03:00

Водитель утверждает, что его ослепило солнце. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" в Цивильском районе респблики. Возле поселка Табанары федеральную трассу по "зебре" пыталась перейти женщина. Водитель иномарки БМВ грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил человека, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, спасти ее не удалось. При ней не оказалось документов, и ее личность предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции Чувашии.

Во время опроса водитель иномарки заявил, что увидеть пешехода ему помешало яркое солнце, ослепившее глаза.

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