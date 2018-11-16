Президент Татарстана побывал на выставке высоких технологий в китайском Шэньчжэне

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-16T14:17:50+03:00

Там Рустама Минниханова привлекли стенды с дополненной реальностью, электротранспортом и тренажерами для инвалидов

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 16 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на выставке высоких технологий в китайском городе Шэньчжэне.

В частности, глава республики обратил свое внимание на стенды с новыми гаджетами с гибкими экранами, технологиями дополненной реальности, электротранспортом и высокотехнологичными тренажерами для инвалидов.

Отметим, что данную выставку Рустам Минниханов посещает уже не в первый раз. Он приезжает на нее периодически, чтобы познакомиться с продукцией известных мировых компаний и перспективными стартапами.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»