Президент Татарстана побывал на выставке высоких технологий в китайском Шэньчжэне
Там Рустама Минниханова привлекли стенды с дополненной реальностью, электротранспортом и тренажерами для инвалидов
Фото: president.tatar.ru
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В пятницу, 16 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на выставке высоких технологий в китайском городе Шэньчжэне.
В частности, глава республики обратил свое внимание на стенды с новыми гаджетами с гибкими экранами, технологиями дополненной реальности, электротранспортом и высокотехнологичными тренажерами для инвалидов.
Отметим, что данную выставку Рустам Минниханов посещает уже не в первый раз. Он приезжает на нее периодически, чтобы познакомиться с продукцией известных мировых компаний и перспективными стартапами.
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