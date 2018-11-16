В Набережных Челнах сгорел цех металлопроката

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-16T13:31:57+03:00

По предварительным данным, никто не пострадал

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Частный цех по холодному прокату металла вспыхнул в Набережных Челнах на улице Машиностроителей поздно вечером 15 ноября, в четверг.

По неизвестным пока причинам загорелись поддоны, упаковочный материал и автопокрышки. Все они были складированы на антресольном этаже металлического здания.

Огонь полыхал на площади 400 квадратных метров, зарево пожара было видно издалека.

Огнеборцам понадобилось чуть больше 30 минут для того, чтобы справиться с пламенем.

Цех получил значительные повреждения, сумма ущерба устанавливается.

- По предварительной версии, возгорание случилось из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительно, никто не пострадал.

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