2018-11-16T12:57:46+03:00
Происшествия

В Казани мужчина погнался за уткой и провалился под лед

Это первый смертельный случай осенью 2018 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Этим утром в службу «112» поступило сообщение о том, что в Новом Аракчино на реке Волга напротив школы №8 тонут двое мужчин.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что двое людей вышли на тонкий лед – 3 см, и провалились в воду. Один из них смог выбраться на берег, другой утонул. Его тело было извлечено из воды и доставлено на берег с помощью судна на воздушной подушке.

По предварительной информации, мужчины решились на столь необдуманный поступок – выход на тонкий лед, погнавшись за уткой.

Место происшествия.

Место происшествия.

К слову, выжившему мужчине грозит административный штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Именно такое наказание предусмотрено для граждан за выход на лед толщиной менее 7 см. Сообщает МЧС Татарстана.

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