16 ноября в Набережных Челнах отключили воду в частном секторе
На улице Пролетарской людям раздают воду
Воды не будет на некоторых улицах поселка Орловка до 15.00Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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"Челныводканал" отключил водоснабжение в поселке Орловка в Набережных Челнах. Так, воды не будет на улицах Пролетарская и Садовая до 15.00 16 ноября.
Причиной подобных неудобств являются ремонтные работы. Мэрия города сообщает, что на улице Пролетарской стоит водовозка.
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