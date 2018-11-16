2018-11-16T13:08:53+03:00
Общество

16 ноября в Набережных Челнах отключили воду в частном секторе

На улице Пролетарской людям раздают воду
Алина ГАБДУЛИНА
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Воды не будет на некоторых улицах поселка Орловка до 15.00Воды не будет на некоторых улицах поселка Орловка до 15.00Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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"Челныводканал" отключил водоснабжение в поселке Орловка в Набережных Челнах. Так, воды не будет на улицах Пролетарская и Садовая до 15.00 16 ноября.

Причиной подобных неудобств являются ремонтные работы. Мэрия города сообщает, что на улице Пролетарской стоит водовозка.

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